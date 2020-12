Record per Rafael Leao: è suo il gol più veloce della storia della Serie A

Il Milan si è portato in vantaggio contro il Sassuolo grazie ad una rete di Rafael Leao. Il giocatore ha siglato, senza saperlo, un record per il campionato italiano: si tratta infatti del gol più veloce della storia, arrivato dopo uno schema provato segretamente da Pioli in appena 6,2 secondi dal fischio d’inizio. Il precedente record risaliva al campionato 2001.