Serie A, le formazioni di Napoli Cagliari: le scelte del match - Lazio News 24

Serie A, formazioni ufficiali Napoli Cagliari: le scelte in vista del match
Oggi la sfida valida per la seconda giornata di Serie A Napoli Cagliari (oltre alla squadra della Lazio). Ecco gli schieramenti
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho, Esposito; Borrelli.