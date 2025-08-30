Serie A, le formazioni di Bologna Como: le scelte del match - Lazio News 24

News
Serie A, formazioni ufficiali Bologna Como: le scelte del match
Oggi la sfida valida per la giornata di Serie A Bologna Como (oltre alla squadra della Lazio). Ecco gli schieramenti.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas