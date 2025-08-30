 Serie A, le formazioni di Bologna Como: le scelte del match - Lazio News 24
Connect with us

News

Serie A, le formazioni di Bologna Como: le scelte del match

News

Lazio Verona: dove vederla! Streaming e diretta TV Serie A. I dettagli

News

Lazio Verona: sfida ad alta tensione all’Olimpico, il dato sulla partita

News

Derby di Roma: possibile anticipo alle 12.30 per motivi di sicurezza, le ultimissime

News

Lazio Verona: corteo dei tifosi e ritorno di Sarri all’Olimpico. E Lotito...

News

Serie A, le formazioni di Bologna Como: le scelte del match

Lazio news 24

Published

18 ore ago

on

By

Italiano

Serie A, formazioni ufficiali Bologna Como: le scelte del match

Oggi la sfida valida per la giornata di Serie A Bologna Como (oltre alla squadra della Lazio). Ecco gli schieramenti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.