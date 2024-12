Serie A, la Lazio può superare l’Atalanta in una classifica speciale. Scontro decisivo: di cosa si tratta

Serie A che vedrà Lazio ed Atalanta affrontarsi nel prossimo turno di campionato. I biancocelesti possono superare la Dea in una classifica

La Serie A 2024/2025 si appresta a chiudere l’anno solare con il 18° turno di campionato. La Lazio potrebbe approfittarne dello scontro diretto con l’Atalanta per superare la Dea in una speciale classifica, quella relativa ai punti ottenuti in casa. Al momento i bergamaschi guidano questa graduatoria con 21 punti, i biancocelesti sono terzi a 19, in caso di successo arriverebbe il sorpasso.