Serie A, la Lazio suona la carica per i tanti impegni della settimana FOTO

Con un post sul proprio profilo Twitter, la Lazio ha voluto suonare la carica per i tanti impegni nel campionato di Serie A

Lunedì di gioia per la Lazio, che ha conquistato un’altra vittoria importantissima per la corsa Champions: la gara dell’Olimpico contro il Crotone, infatti, è terminata 5-3 per i biancocelesti, che hanno ritrovato anche i gol di Ciro Immobile. Adesso comincia una serie di impegni molto importanti nel campionato di Serie A, tra cui i due scontri diretti contro Napoli e Milan, rispettivamente giovedì e lunedì prossimo.

Per questo, con un post pubblicato sui social, il club ha voluto suonare la carica per questa settimana piena. «Pronti per una settimana ricca d’impegni» ha scritto la Lazio su Twitter, dove ha pubblicato la foto dell’esultanza di Joaquin Correa dopo il gol di ieri. La lotta per il quarto posto sta entrando sempre più nel vivo.