Serie A, Lazio prima nel rapporto tra spese e titoli vinti: il comunicato

Attraverso una nota ufficiale, la Lazio ha reso nota un’importante statistica che vede il club biancoceleste primo in Serie A: ovvero quella che riguarda il rapporto tra spese e titoli vinti.

IL COMUNICATO – «Negli ultimi dieci anni, nessun club di Serie A è riuscito a stabilire un dato migliore. La S.S. Lazio, dal 2012 ad oggi, è riuscita a conquistare ben quattro titoli. Il primo risale al 26 maggio del 2013: al termine di un ottimo percorso, la Lazio si aggiudicò la Coppa Italia superando la Roma di misura all’Olimpico.

Successivamente, nell’agosto del 2017, i biancocelesti riuscirono a battere la Juventus nella finale di Supercoppa italiana. In seguito, nel maggio del 2019, la Lazio tornò al trionfo in Coppa Italia battendo in finale l’Atalanta grazie alle reti di Milinkovic e Correa. Infine, l’ultimo titolo risale al dicembre del 2019: nella finale di Supercoppa italiana disputata a Riad, la Prima Squadra della Capitale vinse per 3-1 il confronto con la Juventus.

A fronte di una spesa totale di 286.740.000€, la Lazio può vantare la vittoria di un trofeo ogni 71.685.000€. Nessun club della massima serie italiana vanta una media migliore di quella biancoceleste».