Serie A, caos sul calendario: possibile slittamento Lazio Parma al lunedì. Le novità

Serie A, caos sul calendario: possibile slittamento Lazio Parma al lunedì. La situazione

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi questa mattina, ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco. Il provvedimento, attivo da subito fino a sabato 26 aprile compreso, coinvolgerà anche i principali eventi pubblici, inclusi i campionati sportivi. In particolare, il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha annunciato la sospensione di tutte le partite in programma sabato, giorno in cui si terranno i funerali del Pontefice. Le gare previste per domenica, invece, si disputeranno regolarmente.

Resta ora da capire come la Lega Serie A intenderà gestire la riorganizzazione delle partite previste per il 26 aprile. Lazio Parma, inizialmente programmata per sabato sera, sarà con ogni probabilità rinviata a lunedì 28 aprile, anche per via del Giubileo dei Giovani previsto domenica nella Capitale.