Serie A: la Lazio può puntare ancora alla Champions?

Serie A, la Lazio può ancora puntare alla Champions? La matematica propende a far pensare che la vera corsa sia su Juve e Atalanta, ma…

Gli ultimi risultati della Lazio fanno sicuramente ben sperare per il futuro. Ma la squadra di Maurizio Sarri può realmente sperare in una qualificazione alla prossima Champions League? Vediamolo insieme.

Momento eccezionale

Il momento di forma dei biancocelesti è sensazionale. Parliamo di tre vittorie nelle ultime quattro gare, un ruolino di marcia non indifferente considerando gli avversari comunque ostici affrontati. L’ultima gara, la vittoria per 3-0 sul Bologna, ha sicuramente dato delle motivazioni in più alla squadra: si è riscoperto un talento del calibro di Zaccagni, o meglio, si è affermato ulteriormente con una doppietta. L’ex esterno del Verona è una delle principali sorprese di questa stagione, e la mano del tecnico napoletano è ben evidente.

Probabilmente, l’unica nota stonata degli ultimi tempi è stata la sconfitta contro il Milan in Coppa Italia: la sensazione, senza limitare le colpe di squadra e allenatore, è che la concentrazione sia venuta meno e che le energie siano state convogliate verso la competizione nazionale. Lo stesso tecnico ha affermato di recente che giudicherà la squadra ad Udine, non nella trasferta di Europa League con il Porto. Memorabile poi la critica alla formula del torneo, per quanto riguarda la Coppa Italia. Insomma, tutti segnali che forse stavano ad indicare come il tecnico non abbia particolarmente intenzione di valorizzare le coppe a discapito del campionato.

Corsa Champions

C’è, per esempio, il Milan di Pioli, il quale si trova attualmente in testa alla classifica, ma con una gara in più rispetto ai rivali nerazzurri. Difficile immaginare che i rossoneri possano andare incontro ad un declino che li spinga oltre il quarto posto? Probabilmente sì. Stiamo parlando di una squadra che ha racimolato sinora 55 punti in 25 partite. Il calcio è strano, sicuramente, ma ipotizzare un collasso del genere è difficile.

Molto più solido rispetto la passata stagione il Napoli. Luciano Spalletti è riuscito a dare quel qualcosa in più ad una squadra che spesso aveva manifestato dei limiti, specie per quanto riguarda il rendimento. Gli Azzurri stanno viaggiando ad un’ottima media punti: ne hanno guadagnati sinora 53 e vengono da ben quattro vittorie sulle ultime cinque gare (ultimo match pareggiato con l’Inter).

La matematica propende a far pensare che la vera corsa sia su Juventus e Atalanta. Entrambe hanno dimostrato di non essere imbattibili quest’anno e di avere diversi punti deboli. In queste crepe si può intrufolare la Lazio, ora soltanto a 4 punti dal quarto posto, occupato dai bianconeri.