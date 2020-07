Serie A, Lazio contro Hellas Verona e Brescia alle 19.30

Trentaseiesima e trentasettesima giornata hanno oggi un calendario: la terzultima e la penultima gara di campionato saranno disputate dalla Lazio alle ore 19.30. Si tratterà delle sfide con Hellas Verona e Brescia, la prima al Bentegodi e la seconda all’Olimpico.

L’ultima gara tra le mura amiche – Lazio-Brescia – si giocherà alle 19.30, così come la penultima trasferta di stagione, quella sul campo della sorpresa assoluta che risponde al nome di Hellas Verona. Gli uomini di Inzaghi sfideranno la banda capitanata da Ivan Juric in terra scaligera domenica 26 luglio alle ore 19.30, allo stesso orario mercoledì 29 luglio scenderanno in campo a Roma le Rondinelle di Lopez. Ancora da decidere il calendario dell’ultima giornata di Serie A, che ad ogni modo verrà disputata da tutte le compagini in contemporanea.