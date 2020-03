Serie A, la Lazio è tra i club più fedeli: conquistata la medaglia d’argento

La squadra di Inzaghi è una delle più costanti di tutto il campionato: il giocatore con più presenze è proprio Radu

Squadra che vince non si cambia: questo il motto che Inzaghi ha fatto suo vista la compattezza del suo gruppo. La Lazio infatti sta regalando grandi emozioni ai suoi tifosi quest’anno e la parole chiave del gruppo è sempre stata FAMIGLIA: i biancocelesti sono compagni da svariate stagioni.

Secondo una particolare classifica che si rifà alla media di permanenza in giorni di tutti i giocatori in rosa, la squadra di Inzaghi si aggira intorno ai 1044, tenendo presente 31 componenti della squadra. Primo fra tutti è sicuramente il senatore Stefan Radu che colleziona 4285 giorni con l’aquila sul petto. I biancocelesti si piazzano al secondo posto, sotto la Juventus in vetta che conta 1141 giorni. Medaglia di bronzo per il Napoli, a quota 928.