Serie A, l’Atalanta passa a Firenze e torna al quarto posto

L’Atalanta batte la Fiorentina nel posticipo. 3-2 il risultato finale al Franchi e bergamaschi di nuovo quarti

È stato il posticipo tra Atalanta e Fiorentina a chiudere questa domenica di Serie A. I bergamaschi si sono imposti al Franchi con il risultato di 3-2, riprendendo così il quarto posto in classifica.

Un doppio Zapata nel primo tempo sembra archiviare la pratica per gli uomini di Gasperini, ma nella ripresa ecco la reazione viola, firmata da una doppietta del solito Vlahovic. A decidere è però un rigore di Ilicic, realizzato al minuto 70. Un successo fondamentale per la Dea nella corsa per un posto in Champions.