Serie A, Elkann ironico su Lotito: «Non sapevo fosse laureato in virologia»

Il grande tifoso bianconero, ha commentato su Twitter le parole del patron biancoceleste, facendo ironia su di lui

Il calcio italiano è in piena crisi e le possibilità che il campionato venga annullato sono molto vicina. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sta facendo di tutto per evitare che ciò accada. Sta litigando da giorni con Andrea Agnelli e ieri c’è stato un nuovo botta e risposta tra i due, con il romano che avrebbe affermato: «Avete visto i dati? Il virus si sta ritirando».

Lapo Elkann, famoso tifoso della Juventus, ha voluto commentare ironicamente le frasi del patron biancoceleste. Sul suo profilo ufficiale di Twitter, ha scritto:

«Lotito ha una laurea in virologia o in statistica? Ci illumini, Nel mentre le ricordo che l’ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato».