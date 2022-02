Serie A, la capienza negli stadi può aumentare già a fine febbraio: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Negli stadi di Serie A la capienza potrebbe essere riportata quasi al massimo già entro la fine del mese. Ecco tutti i dettagli

Come riferito da Gazzetta.it, la Commissione Affari Costituzionali al Senato ha accorciato i tempi per il ritorno del pubblico al 75% per gli impianti all’aperto.

L’ufficialità arriverà però solamente con il nuovo decreto Covid, fissato per il 22 febbraio. Se tutto ciò dovesse essere confermato, il primo weekend disponibile per rivedere gli stadi di Serie A al completo sarebbe quello del 27 e 28 febbraio. Per la Lazio si tratterebbe di avere più tifosi all’Olimpico per il match contro il Napoli.