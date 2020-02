Serie A, Juventus-Inter sarà a porte chiuse: idea trasmissione in chiaro del match

Il big match si giocherà domenica 1 marzo e sarà all’attenzione di tutti vista la corsa scudetto e l’emergenza Coronavirus

La Serie A continua ma a porte chiuse, almeno in parte vista l’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia e specialmente il Nord. Il big match tra Juventus e Inter di domenica prossima si giocherà a porte chiuse visto che il Piemonte è tra le regioni più a rischio, insieme a Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Insieme alla sfida dell’Allianz Stadium anche le gare Udinese – Fiorentina, Milan – Genoa, Sassuolo – Brescia, Sampdoria – Verona e Parma – Spal si giocheranno senza spettatori. Secondo il Corriere dello Sport però la Lega Serie A e Sky stanno pensando di trasmettere in chiaro la partita più importante del weekend in chiaro, quindi Juventus-Inter. Non è stato ancora deciso nulla perché devono essere tutti d’accordo. Si vedrà nei prossimi giorni che sviluppi avrà la faccenda per rendere meno surreale la partita di Torino.