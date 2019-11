Serie A, inviata la richiesta per ottenere le cinque sostituzioni

Possibili novità per la Serie A

Il campionato italiano vuole mettersi a disposizione e fare da precursore in Europa, un po’ come già accaduto con la sperimentazione del Var. Come riportato da Foxsports.it, la Serie A è pronta per testare un’altra potenziale innovazione nel mondo del calcio, quella che potrebbe portare il numero di sostituzioni consentite da 3 a 5 (come del resto già accade in Serie C). Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha annunciato ieri, al termine del Consiglio Federale a Roma, di aver inviato ufficialmente all’Ifab la richiesta di poter applicare la misura.