Serie A: Inter bella e cicala, Napoli non ridimensionato ma senza Osimhen…

Una splendida e divertente sfida tra Inter e Napoli ha completamente riaperto anche ai nerazzurri la corsa Tricolore in Serie A

Dopo uno spettacolare sabato, la domenica di Serie A non poteva essere da meno. Inter-Napoli non ha di certo tradito le attese della vigilia, accorciando le distanze in vetta e riaprendo nella sostanza un campionato che nelle premesse del weekend poteva prevedere anche l’ipotesi di una fuga a due forse definitiva.