Serie A, iniziata l’assemblea di Lega: presente anche il presidente Lotito

Serie A, è iniziata l’assemblea di Lega dove è presente anche Claudio Lotito, presidente del club biancoceleste

È iniziata l’assemblea della Lega di Serie A, presenti tutti i 19 i club (assente la Salernitana).

Figura anche Claudio Lotito, presidente della Lazio, nonostante la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul caso tamponi, può partecipare alle assemblee in cui si trattano temi di carattere patrimoniale. Tra gli argomenti sul tavolo, l’analisi sui vantaggi e sugli svantaggi delle differenti ipotesi in discussione relative al format del campionato di Serie A. I club, infine, potrebbero discutere anche del caso Dazn e, in particolare, della richiesta di Sky di rimettere all’asta i diritti per trasmettere gli highlights.