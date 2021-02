Serie A, parla l’infettivologo: «Il campionato potrebbe fermarsi ancora»

L’intettivologo Di Perri ha parlato della situazione del campionato di Serie A, commentando un possibile stop

Il professor Giovanni Di Perri, infettivologo e direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Ospedale Savoia di Torino, ha parlato a Tuttosport del possibile stop della Serie A.

«Il calcio come il paese verrà toccato per forza dalla variante inglese, che è anche più contagiosa. Non escludo che a un certo punto diventi indispensabile sospendere temporaneamente il campionato, magari anche solo un mese per rallentare l’epidemia».