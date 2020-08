Serie A, Immobile eletto miglior attaccante, Gomez supera Luis Alberto

La Lega Serie ha comunicato i premi relativi ai migliori giocatori della stagione.

Un’altra gratificazione per Ciro Immobile. Dopo aver vinto scarpa d’oro, titolo di capocannoniere ed aver eguagliato Gonzalo Higuaín, siglando 36 reti in una singola stagione di Serie A, il centravanti biancoceleste è stato nominato MIGLIOR ATTACCANTE DELLA STAGIONE dalla Lega di Serie A.

Nessun premio invece per Luis Alberto come miglio centrocampista: la nomination vincente è stata quella del Papu Gomez, autore di un solo assist in meno rispetto allo spagnolo.

Ecco tutti i premi:

I MIGLIORI CALCIATORI DELLA STAGIONE:

MIGLIOR PORTIERE: Wojciech Szczesny (Juventus)

MIGLIOR DIFENSORE: Stefan De Vrij (Inter)

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Alejandro Gomez (Atalanta)

MIGLIOR ATTACCANTE: Ciro Immobile (Lazio)

MIGLIOR GIOVANE: Dejan Kulusevski (Parma)

MVP – MIGLIORE IN ASSOLUTO: Paulo Dybala (Juventus)