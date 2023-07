Serie A, il nuovo regolamento: cambia la modalità dello spareggio Scudetto: le modifiche della Lega

Presentata la nuova stagione di Serie A, la Lega ha voluto presentare anche delle novità riguardanti il regolamento, fattispecie per lo spareggio Scudetto.

Come riportato da Sportface, in caso di parità il titolo sarà assegnato dopo lo spareggio che si svolgerà in una gara unica in casa della squadra meglio classificata in base alla graduatoria avulsa o nella sede della finale di Coppa Italia,