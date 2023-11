Serie A, il Napoli vince a Salerno: 2-0 e quarto posto in classifica nel match delle 15

Vittoria esterna per il Napoli, che vince il derby campano contro la Salernitana per 2-0, nel match delle 15 di questo sabato di Serie A.

Per la squadra di Garcia bastano le reti di Raspadori ed Elmas per ottenere i tre punti che proiettano i campioni di Italia al quarto posto momentaneo in classifica.