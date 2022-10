Serie A, il Milan domina la Juve: bianconeri abbattuti con Tomori e Diaz

Il Milan abbatte la Juventus di Allegri con un gol. per tempo firmati Tomori e Brahim Diaz

Va al Milan il big match della 9^ giornata, 2-0 alla Juve staccata ora di sette punti in classifica. La squadra di Pioli aggancia provvisoriamente in vetta Napoli e Atalanta.

In avvio pericoloso Cuadrado, sfortunato Leao: doppio palo prima di tacco e poi dalla distanza. La sblocca Tomori in girata prima dell’intervallo, raddoppia Diaz a inizio ripresa. Poca fortuna per Milik e Kean, tris negato a Origi da Szczesny.