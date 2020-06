Serie A, il futuro in due date: 8 e 17 giugno date decisive

L’assemblea del 17 giugno ed il consiglio federale dell’8 sono le tappe decisive per conoscere il futuro della Serie A

La Serie A avrà due importanti riunioni per capire la direzione da prendere in merito al ‘piano B’ e non solo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il consiglio federale dell’8 giugno e l’assemblea del 17 saranno le giornate decisive per trovare un accordo comune sul metodo da adottare in caso di nuova sospensione del campionato, e per eleggere il nuovo consigliere che prenderà il posto di Campoccia dell’Udinese.