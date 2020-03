Serie A, il duro sfogo di Minala: «Svegliati Italia, questa situazione doveva essere gestita prima» FOTO

Serie A, lungo sfogo di Minala che ha affidato a Instagram il suo pensiero in merito a quanto sta accadendo nel campionato italiano

Non c’è nessuna certezza di quello che accadrà. Non è chiaro se il campionato verrà fermato o si continuerà a porte chiuse. Nel mentre sono in molti ad esprimere il proprio parere su quello che sta accadendo. Anche Joseph Minala ha detto la sua.

«Ora tutti a scrivere “Resto a casa”. Quando c’è una situazione di emergenza bisogna rispettare le regole prima per il bene dei cittadini e non fare interessi governativi e politici. Invece come al solito qua ci si riempie la bocca di troppe chiacchiere. Non serve non salutarsi prima delle partite per poi abbracciarsi ed esultare tutti insieme. Svegliati Italia, questa situazione doveva essere gestita dal primo istante. Ora la gente è nel panico e fugge non si sa dove, Vi prego prima di essere umani».