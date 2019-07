Serie A, idea sorteggio del calendario in stile Premier: i dettagli

La Serie A pensa ad una novità importante per il calendario 2019/20: proposta una nuova modalità per il sorteggio, in stile Premier

Come anticipato, il sorteggio per la prossima stagione andrà in scena il 29 o il 30 luglio, negli studi Sky di Rogoredo, con l’ufficialità sulla data precisa che arriverà nei prossimi giorni. Il tutto, però, potrebbe riguardare solamente il girone d’andata. Come riporta calcioefinanza.it, infatti, l’idea è quella di un calendario sfalsato in stile Premier, in cui le gare del girone d’andata non corrispondono a quelle del girone di ritorno. In sostanza, quindi, l’ordine delle prime 19 giornate non sarebbe lo stesso delle seconde 19: potrebbe capitare ad esempio la stessa sfida al 19° turno e al 20°, come succede in Inghilterra. La Serie A, tuttavia, non si fermerebbe qui: l’idea è quella di rimescolare anche le sfide di ogni singolo turno, non mantenendo ‘bloccate’ le 10 sfide: se nel girone d’andata, ad esempio, Inter-Juventus e Roma-Milan si disputeranno nello stesso turno, nel girone di ritorno potrebbero giocarsi in giornate differenti. La proposta sarà valutata e sarà oggetto di voto nella prossima assemblea di Lega, in programma lunedì prossimo.