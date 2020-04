Serie A, per la ripresa torna in auge l’idea dei playoff e playout

Serie A, c’è ancora tanta incertezza riguardo la ripresa degli allenamenti e del campionato stesso per questa stagione

Il futuro del calcio è ancora incerto. Se infatti il 4 maggio inizierà ufficialmente la fase 2 questa non significherà la ripresa certa. Sono ancora molti infatti i medici sportivi che sono contrari e i motivi sono ormai sempre gli stessi: i tamponi, il comportamento in caso di giocatore positivo, la difficoltà di costruire il ‘gruppo chiuso’ senza contatti con l’esterno.

Come riporta La Gazzetta dello Sport non ci sono date, ne certezze. La Uefa ha ordinato a tutte le federazioni di terminare i loro campionati entro il 2 agosto ed entro il 25 maggio dovranno consegnare un piano per terminare le singole competizioni. Proprio per questo in caso di emergenza potrebbero essere presi di nuovo in considerazione i playoff e i playout.