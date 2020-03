Serie A, idea per la scadenza contratti al 15 luglio: i dettagli

Nella giornata di oggi si è svolta la riunione fra le varie società per studiare alcune ipotesi sulla stagione da portare a termine

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l‘Italia e il mondo dello sport ha subito pesanti conseguenze: sospese tutte le competizioni fino al 3 aprile. Il futuro della Serie A quindi è in bilico e i vari club si sono riuniti in una conference call per capire le sorti del campionato italiano. Come riporta Tuttomercatoweb.com infatti il termine ultimo per riprendere a giocare è il 9 maggio e tra le varie proposte c’è anche quella di prolungare i contratti, ai calciatori, sponsorizzazioni e diritti TV, fino al 15 luglio con una deroga.

Nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti per capire come andare avanti in base alla situazione emergenziale. Durante la riunione però non si è parlato di stop definitivo del campionato: il futuro della Serie A è ancora tutto da scrivere.