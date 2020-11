Il Milan di Stefano Pioli batte il Napoli e si prende la vetta della Serie A

Il Milan di Stefano Pioli vince contro il Napoli di Gattuso e vola in vetta alla classifica di Serie A a quota 20. La doppietta del solito Zlatan Ibrahimovic e il primo gol in Serie A di Hauge lanciano i rossoneri. Inutile la rete degli azzurri firmata Dries Mertens. Rosso per Bakayoko nella ripresa.