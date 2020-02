Serie A, i gol di Immobile in biancoceleste: dietro solo a Signori e Vieri

Serie A, Ciro Immobile è nella particolare classifica di gol realizzati in campionato con la stessa maglia secondo Lazio Page

E’ sempre più King Ciro: Immobile è una macchina da gol e non rinuncia mai a vincere qualche contrasto in più per poter mettere la palla in rete. Il bomber biancoceleste è attualmente in testa alla classifica capocannonieri della Serie A con 26 reti, segue Ronaldo a 20 e Lukaku a 17. Secondo una statistica di Lazio Page, proprio il campionato italiano è ancora palcoscenico di un record per l’attaccante di Torre Annunziata: delle 125 reti realizzate finora, 93 le ha segnate in Serie A con la maglia biancoceleste in 129 partite giocate. Nell’era moderna è dietro solo a Signori (123 con la Lazio) e Vieri (125 con l’Inter). Ecco la classifica completa:

104 Nordahl (Milan) 117 Nyers (Inter) 120 Meazza (Inter) 120 Sivori (Juventus) 121 Borel (Juventus) 123 Signori (Lazio) 125 Vieri (Inter) 128 Hansen (Juventus) 129 Immobile (Lazio)