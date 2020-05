Serie A, i 4 club emiliani torneranno ad allenarsi dal 4 maggio

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i 4 club emiliani di Serie A potranno tornare ad allenarsi nei propri centri sportivi dal 4 maggio

Bologna, Parma, Sassuolo e Spal sono i 4 club emiliani che, dopo l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Emilia Romagna, potranno tornare ad allenarsi nei propri centri sportivi, il tutto a partire dal 4 maggio. Ecco di seguito il comunicato regionale:

«Via libera anche all’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali».

Essendo, tuttavia, un’ordinanza non concessa dal Governo, sono attesi scontri con il Premier Conte e con il Ministro dello Sport Spadafora.