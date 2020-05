Serie A, Gravina lavora alla ripresa: ritiri di due settimane e possibile slittamento del termine della stagione

Serie A, il presidente della Figc Gabriele Gravina sta lavorando alla ripresa del campionato per terminare la stagione

Nessuna decisione è ancora stata presa per quanto riguarda il futuro del calcio. Gli allenamenti singoli sono ripartiti e con molta probabilità il 18 maggio le squadre potranno allenarsi in piccoli gruppi. Il presidente della Figc Gravina sta facendo di tutto per superare i limiti del protocollo e per far si che il campionato possa ripartire. Secondo quanto riportato da Sky Sport si potrebbe anche decidere di far slittare al fine del campionato anche oltre il 2 agosto. Dopo di che quando le squadre potranno ricongiungersi scatterà il ritiro di due settimane e non di tre.

Per il prossimo consiglio federale invece prima bisognerà avere il via libera del Ministro dello Sport Spadafora al protocollo, la pubblicazione del decreto di maggio e l’incontro tra Conte e Gravina stesso.