Serie A, Gravina: «Possibilità di finire a settembre o ottobre»

Il presidente della FIGC lancia l’anticipazione: si potrebbero finire i campionati tra i mesi di settembre o ottobre

Nei giorni scorsi si era detto che l’opzione migliore per il movimento calcio sarebbe quella di cercare di finire la Serie A e gli altri campionati in estate, con il benestare anche della Uefa che ha scelto di giocare le coppe internazionali anche ad agosto.

In queste ore il presidente della FIGC Gravina, ai microfoni della Rai, ha presentato una nuova sorprendente ipotesi: «Finire i campionati a settembre od ottobre? Si tratta di un’ipotesi, c’è anche questa possibilità. Al momento una possibile data per ripartire potrebbe essere quella del 17 maggio, ma ci tengo a precisare che è solo un’ipotesi. Chiudere la stagione, sarebbe il modo migliore non solo per non compromettere la stagione 2019/2020, ma anche per evitare di compromettere in ogni modo la stagione 2020/2021».