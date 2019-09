Serie A, gli stipendi dei tecnici: la posizione in classifica di Inzaghi

La Gazzetta dello Sport ha fatto una panoramica sugli stipendi dei 20 tecnici di Serie A: Conte il più pagato, mentre Inzaghi…

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto una panoramica sugli stipendi dei venti tecnici della nostra Serie A. Il più pagato è il nuovo allenatore dell’Inter Antonio Conte, con undici milioni all’anno. Dietro c’è Massimiliano Allegri che, nonostante stia vivendo un anno sabbatico, è ancora stipendiato dalla Juventus dopo la vittoria di cinque scudetti consecutivi. Argento (non contento l’ex mister bianconero) per Maurizio Sarri, arrivato a giugno a Torino, con i suoi 5,5 milioni e un triennale fino al 30 giugno 2022. Bronzo, infine, per Carlo Ancelotti, a quota cinque, con il suo Napoli.

GLI ALTRI – In quarta posizione c’è il tecnico della Roma Fonseca, a tre milioni. Appaiato però da Sinisa Mihajlovic, rimasto al Bologna dopo la salvezza dell’anno scorso e con un importante aumento d’ingaggio. E’ poi il turno di Gasperini, arrivato a guadagnare 2,5 milioni anche grazie alle plusvalenze e alla Champions League raggiunta. A breve distanza, Inzaghi e Giampaolo a quota 2; Mazzarri e Di Francesco a 1,8; Montella, De Serbi e Maran con, rispettivamente, 1,5, 1 e 1.