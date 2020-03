Serie A, Giulini: «Playoff e playout non possono essere decisi in corsa»

Il presidente del Cagliari si è detto contrario all’opzione playoff-playout per il finale di stagione in Serie A

In questi giorni si sono fatte tante ipotesi su come la Serie A potrebbe concludersi, visto che non si sa quanto ancora l’emergenza Coronavirus continuerà.

Tra le tante, quella che ha preso piede velocemente, essendo stata proposta dal presidente della federazione Gravina, è l’ipotesi playoff e playout. Oggi il presidente del Cagliari Giulini, ha rilasciato il suo pensiero al riguardo ai microfoni dell’ANSA: «Playoff e playout non possono essere decisi in corsa. I regolamenti si fanno a inizio stagione e, a mio parere, non devono essere modificati neanche in circostanze eccezionali come questa. Se sarà possibile proveremo a concluderla la stagione a maggio e a giugno, ma oggi le priorità sono ben altre».