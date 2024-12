Serie A, Genoa e Torino non si fanno male: pareggio senza reti a Marassi

Serie A, il sabato della 15ª giornata si apre con il pareggio senza reti tra Genoa Torino: poche occasioni a Marassi

15ª giornata di Serie A che, dopo le partite delle milanesi di ieri – vittoria Inter contro il Parma, ko del Milan contro il Napoli – apre il sabato con un pareggio senza reti tra Genoa e Torino.

Partita molto fisica e finita 0-0, con una grossa occasione a testa nel primo tempo – Miretti per i rossoblù, palo di Vojvoda per il Toro – e poco altro per il resto della gara. Un punto a testa e si portano così a 16 punti i granata e 15 il Genoa.