Serie A, le gare delle 15: vittorie di Inter, Udinese e Cagliari

Nel pomeriggio di Serie A l’Inter spazza via il Genoa. Vittoria di misura dell’Udinese e 3 punti d’oro per il nuovo Cagliari di Semplici

L’Inter rispetta le attese e vince senza difficoltà contro un Genoa fin qui in ottima forma: 3-0 tondo e reti di Lukaku, Darmian e Sanchez. I nerazzurri volano a +7 sul Milan aspettando il big match di questa sera tra i rossoneri e la Roma.

Vittoria nel finale per l’Udinese di mister Gotti in una partita tiratissima contro la Fiorentina di Prandelli grazie alla rete di Nestorovski: 1-0. Fondamentale in ottica salvezza la vittoria del Cagliari sul campo del Crotone per 0-2, reti di Joao Pedro e Pavoletti.