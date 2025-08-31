 Serie A, le formazioni di Torino Fiorentina: le scelte del match - Lazio News 24
Serie A, le formazioni di Torino Fiorentina: le scelte del match

Serie A, le formazioni di Torino Fiorentina: le scelte del match

Lazio news 24

Published

7 ore ago

on

By

Baroni
Baroni

Serie A, formazioni ufficiali Torino Fiorentina: le scelte di Ivan Juric e Stefano Pioli

Oggi la sfida valida per la seconda giornata di Serie A Torino Fiorentina (oltre alla squadra della Lazio). Ecco gli schieramenti

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Anjorin, Adams, Lazaro, Dembele, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni.

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Gosens; Gudmundsson; Kean, Piccoli. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Sabiri, Caviglia, Marì, Fazzini, Viti, Ndour, Fortini, Fagioli, Kouadio, Parisi. Allenatore: Pioli. 

