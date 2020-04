Serie A, Ferri: «Campionato va cancellato, mi spiace per la Lazio»

Serie A, l’ex dirigente sportivo dell’Inter Riccardo Ferri ha espresso la sua opinione in merito alle sorti del campionato

C’è chi è a favore e chi è nettamente contro ad una possibile ripresa del campionato di Serie A. L’ex dg dell’Inter Riccardo Ferri ha detto la sua sulle colonne di Tuttosport.

«A mio avviso questo campionato va cancellato, tutte le competizioni europee vanno cancellate. Come se questa stagione non fosse mai stata giocata. È successo qualcosa di inaspettato, come se fosse scoppiata una guerra. Mi spiace per la Lazio come mi spiace per il Benevento, mi spiace per la Juventus come per la mia Inter. Ma qui i colori ora non contano».