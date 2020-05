Serie A, la lega propone un’altra fascia oraria per le partite: ecco quale

Serie A, la Lega sta cercando di mettere d’accordo tutti anche per quanto riguarda gli orari in cui si giocheranno i match

Ha fatto molto discutere, e ha scontentato parecchi giocatori, l’idea della Lega di far disputare in piena estate alcune gare del campionato alle 16:30. Per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, sono state ipotizzate altre tre fasce orarie diverse: 17:00, 19:15 e 21:30.

L’AIC ora valuterà la situazione anche se l’ultimo slot sembra essere troppo in la con l’orario per il rientro poi delle squadre in tarda notte. Il nodo da sciogliere domani sarà anche questo, tenendo conto dell’obbligo di tre orari differenti legati agli obblighi televisivi.