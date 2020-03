Serie A, Faggiano: «Ripresa a breve? Bisogna avere pazienza»

Il dirigente sportivo ha fatto il punto della situazione in casa Parma, dicendo la sua sulla ripresa del campionato

Successivamente alle dichiarazioni ed alle ipotesi fatte in questi giorni circa la ripresa del campionato, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio il Ds del Parma Daniele Faggiano per dire la sua sulla vicenda:

«Abbiamo una società che ci tiene al territorio. Siamo stati i primi a decidere una sottoscrizione all’ospedale del Parma. Ne faremo altre. Al momento però con i giocatori ci sentiamo da casa. Non è semplice però. Abbiamo fatto fatica, spiegargli di stare fermi a casa è stata dura. Poi ci siamo organizzati in diversi modi. Stiamo cercando di ovviare a delle criticità. Il centro sportivo è chiuso, lo stiamo disinfettando e vedremo come andrà. Tutta questa fretta di iniziare il campionato, che riscontro in qualche squadra, non la capisco. Ora viene prima la salute. L’emergenza andrà avanti ancora per un bel po’, non è semplice andare avanti. Dobbiamo stare attenti e non farci prendere dalla smania di tornare in campo».