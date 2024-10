Serie A ed Europa, tifosi della Lazio a raccolta: biglietti in vendita per tre gare

Serie A ed Europa League, è aperta la vendita dei tagliandi per tre gare della Lazio guidata da mister Marco Baroni

Serie A ed Europa League impegneranno la Lazio per quattro volte in undici giorni. Questa sera al Sinigaglia di Como, la squadra di Baroni potrà contare sulla presenza di circa 1150 tifosi biancocelesti. Nel frattempo sono in vendita i tagliandi per le prossime gare che vedranno in campo i capitolini.

Per Lazio–Cagliari, match che si disputerà lunedì 4 novembre allo Stadio Olimpico, i biglietti sono acquistabili da qualche giorno. Mentre, dalle ore 12:00, è partita la vendita per il Porto (sfida casalinga di giovedì 7 novembre ore 21:00) e anche per la trasferta di Monza di domenica 10 novembre.