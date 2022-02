Serie A, eletto l’allenatore del mese di gennaio: è Thiago Motta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta è stato eletto allenatore del mesi di gennaio in Serie A

La Serie A elegge Thiago Motta come allenatore del mese di gennaio. Non più tardi di fine 2021 era sull’orlo dell’esonero per la serie di risultati negativi. Si parlava di Giampaolo, poi non arrivato e forse lo Spezia ci ha visto lungo.

Da quel momento è arrivata soltanto una sconfitta contro l’Hellas Verona alla ripresa dopo la sosta. Poi tre vittorie consecutive che hanno fatto uscire i liguri dalle sabbie mobili. Milan, Genoa e Sampdoria il trittico superato brillantemente e di misura da Thiago Motta che si è guadagnato la palma di miglior allenatore del mese.