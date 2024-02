Serie A, ecco le squadre che scenderanno in campo oggi: il programma della ventiseiesima giornata di campionato

Prosegue la ventiseiesima giornata di campionato, oggi alle 15:00, il Sassuolo riceve l’Empoli. Alle 18:00, la Salernitana ospita il Monza. Gli uomini di Liverani proveranno a fare risultato alla prima in casa del tecnico romano. I ragazzi di Palladino puntano all’intera posta in palio per avvicinare la zona Europa.

Alle 20:45, il Genoa sfida l’Udinese. I ragazzi di Gilardino cercheranno un buon risultato per avvicinare la parte sinistra della classifica, distante sei punti.