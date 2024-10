Cardone a Radiosei: «E’ paradossale che è la terza sconfitta in trasferta caratterizzata da errori arbitrali gravi»

Cardone, il giornalista commenta amareggiato la sconfitta di sabato sera con i bianconeri caratterizzata da pesanti errori arbitrali

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, come di consueto il giornalista Cardone fa una sua analisi sulla Lazio soffermandosi sulla sconfitta di sabato sera contro la Juventus, rilasciando a riguardo queste sue considerazioni

PAROLE – Terza sconfitta in trasferta con un risultato altamente condizionato da errori arbitrali. La prestazione è stata buona, peccato per l’errore ed il corridoio lasciato aperto nell’occasione dell’espulsione di Romagnoli.

Su questo fondamentale Baroni deve lavorare molto.

Dopo Udine ero furibondo, in quel caso la prestazione non fu all’altezza, ma venne sottovalutato il pasticiccio tra arbitro e guardalinee che portò al primo gol di Lucca. In questo caso si sta parlando molto di quanto accaduto con la Juventus dal punto di vista arbitrale, il merito è della presa di posizione di Fabiani che ha rivendicato quanto accaduto. Non so quantificare quanti punti manchino alla Lazio in classifica per torti subiti, per tenerci proprio bassi credo almeno due punti la Lazio li avesse ampiamente meritati.

Ieri Rocchi si è arreso. Ha ammesso che, per come si concepisce il calcio, il colpo di Douglas Luiz era da espulsione. Il capo degli arbitri è stato abbastanza chiaro, dando ragione alla Lazio