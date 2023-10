Serie A, ecco quando tornerà la Lazio in campo dopo la sosta delle Nazionali. Quando riprenderà la Serie A

La Serie A riprenderà il prossimo 21 ottobre.La Lazio è ben messa in Champions, dove ha ottenuto 4 punti in due gare, mentre in campionato è necessario risalire la china visto che la zona Champions dista sette punti. Al rientro dalle nazionali, i biancocelesti saranno attesi da un altro tour de force tra campionato e Champions con 6 partite in 22 giorni. In queste due settimane di pausa, Sarri cercherà di lavorare con tutti coloro che non dovranno rispondere alla chiamata della propria selezione. Di seguito gli impegni dei biancocelesti:

21/10/2023- ore 20:45- Sassuolo- Lazio

25/10/2023- ore 18:45- Feyenoord- Lazio

30/10/2023- ore 20:45- Lazio– Fiorentina

03/11/2023- ore 20:45- Bologna- Lazio

07/11/2023-ore 21:00- Lazio– Feyenoord

12/11/2023- ore 18:00- Lazio– Roma