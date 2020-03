Serie A, ecco le date della ripresa degli allenamenti

Dopo il comunicato della Lazio sulla ripresa degli allenamenti, fissata per il 23 marzo, sono 14 le società pronte al rientro in campo

L’emergenza Coronavirus non frena la voglia di tornare presto a giocare delle società di Serie A. Dopo il comunicato di ieri della Lazio sulla ripresa degli allenamenti fissata per il 23 marzo, sono 14 le società ad aver programmato il rientro. Le restanti 6, invece, non hanno ancora definito il rientro. Ecco di seguito l’elenco:

21 marzo – Cagliari

23 marzo – Lazio, Napoli, Milan, Lecce, Torino ( tra il 23 marzo ed il 3 aprile )

24 marzo – Sassuolo

26 marzo – Parma

28 marzo – Brescia

3 aprile – Juventus, Inter, Atalanta, Udinese, Roma

Da definire – Verona, Fiorentina, Bologna, Spal, Genoa, Sampdoria

Matteo Pesce