Serie A, ecco i prossimi passi per l’elezione del nuovo presidente

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Assemblea di Lega non ha portato alla nomina di un nuovo presidente: di seguito tutte le prossime tappe per arrivare ad una soluzione

Le 19 schede bianche ieri nell’Assemblea di Lega non hanno portato all’elezione del presidente della Serie A. Ora la palla passa a Gravina che dovrà decidere la situazione.

Oggi la FIGC nominerà il commissario ad acta per adeguare lo statuto alle regole del CONI e poi imporrà parametri più stringenti per l’iscrizione al campionato. Ad oggi 7/8 squadra non potrebbero iscriversi per l’indice di liquidità. Poi ci sarà una nuova assemblea tra il 1 e il 4 marzo per eleggere il presidente della Serie A. Lo riporta La Repubblica.