Serie A, i club potrebbero decidere di staccare il segnale a Sky

Resta ancora irrisolta la questione riguardante i diritti tv della Serie A. I club minacciano di oscurare il segnale a Sky

Il calcio italiano è finalmente ripreso, ma ancora ci sono alcune questioni da risolvere, come per esempio quella riguardante i diritti tv della Serie A.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, manca il versamento da parte di Sky della quota per l’ultima rata della stagione in corso. L’emittente televisiva, infatti ha solamento pagato la prima rata della prossima stagione che aveva scadenza al 1° luglio. Per questo motivo, alcuni club minacciano di chiudere il segnale, qualora il pagamento non dovesse arrivare nei tempi previsti.