Serie A, Di Natale: «I campionati devono finire: si può giocare d’estate»

Totò Di Natale è intervenuto ai microfoni de Il gazzettino per parlare della situazione di emergenza in cui si trova il calcio italiano

Antonio Di Natale, storico bomber dell’Udinese, si è espresso in merito alla situazione di emergenza legata al Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il calcio italiano. Su una possibile ripresa della Serie A, l’attaccante napoletano ha dichiarato a Il Gazzettino:

«Io credo che i campionati devono essere portati a termine, anche a costo di giocare ad agosto, in questo modo si eviterebbero complicanze e questioni legali. Più avanti, se ci sarà la possibilità di finire i campionati andrà fatto per un senso di giustizia sportiva. Va anche detto che il calcio e lo sport aiutano molto le persone, a cui vedere un po’ di spettacolo può fare bene, inoltre tanti club rischiano di trovarsi in difficoltà dal punto di vista economico».