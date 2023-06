Serie A, De Siervo: «Da oggi il campionato cambia nome»

Serie A, De Siervo: «Da oggi il campionato si chiamerà…» Arriva l’annuncio del presidente della Lega Serie A

Intervistato da As, il presidente della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha annunciato una grande novità per quanto riguarda il nostro campionato.

LE PAROLE- «I fondi internazionali hanno iniziato a negoziare con l’Italia perché siamo il campionato con più potenziale, visto che per decenni siamo stati i migliori. Dobbiamo migliorare negli stadi, ma la bellezza delle nostre città e la storia che portano è unica. Puntiamo a ottenere tra i 1.150 ei 1.380 milioni di euro a stagione per l’Italia. Vogliamo far crescere i ricavi che arrivano dall’estero, stiamo trattando con intermediari e e fondi per commercializzare e distribuire il canale della Serie A, che in tal caso sarebbe pronto entro un anno. Inoltre, abbiamo chiuso un accordo da 10 milioni a stagione con il Governo: il nostro campionato fuori dall’Italia si chiamerà Serie A Made in Italy»